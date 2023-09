Calcio | Manchester City Guardiola torna ad allenare dopo intervento

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'allenatore è rientrato in Inghilterra dalla Spagna ROMA - Pepto adill'alla schiena del mese scorso e la successiva riabilitazione. L'allenatore è rientrato in Inghilterra dalla Spagna ed èto allaFootball Academy per il primo

Negli anni 1990 è stato protagonista deleuropeo giocando nelUnited. Nel 2003, firma un contratto della durata di 6 anni con il Real Madrid nei suoi anni d'oro. Beckham terminerà ...propone il City di Guardiola e lo United che ha un pubblico ampio e affezionato, anche ... C'è voglia di, chissà se avessimo anche noi impianti moderni. BARCELLONA SUPER Sono cifre ...Harry Maguire è stato deriso a lungo dai tifosi sugli spalti presenti a Glasgow per la partita tra Inghilterra e Scozia. Il giocatore delUnited ha giocato la sua cinquantanovesima partita in nazionale, ma la prestazione è stata macchiata da un autogol. Nel post partita, il ct Southgate ne ha preso le difese, dicendo: ' Non ...A Pogba mi lega un rapporto di grande affetto , lo prendemmo a parametro 0 dalper poi ... La Saudi Pro League vuole sfidare ileuropeo e le conseguenze di quello che è iniziato in ...

ManUnited, Antony in congedo per difendersi dalle accuse di violenza Euronews Italiano

Manchester United, Antony non si allenerà fino a nuovo avviso dopo ... Sky Sport

È uno dei calciatori che ha investito maggiormente nella sua immagine. Sportivo, marito e padre invidiabile e anche imprenditore, David Beckham negli anni ...Il Polpo ha chiesto di valutare di nuovo la sua positività ed è atteso a Parigi per il tentativo d’estorsione subito. Una carriera sempre in altalena tra picchi e momenti bui ...Raccontano – aneddoto apocrifo ma illuminante – che ai primi allenamenti di questo francesino in bianconero, vedendolo giocare, Pirlo e Buffon si erano messi a ridere non potendo credere che in ...