Calcio | Gravina | ' Spalletti perfezionista | dara' grande valore aggiunto' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “è une sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo”. Ne è convinto Gabriele, presidente della Figc, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della nazionale femminile, sull'esordio di Lucianoalla guida della Nazionale di calcio maschile nelle dopo prime gare con la Macedonia del Nord e l'Ucraina. “Lui è uno stacanovista in termini di preparazione così come in termini di ricerca nella qualità del gioco e lo stiamo verificando in queste prime uscite. Ho vistovocazione nell'applicarsi al lavoro, ha un dedizione anche relazionale, unica. Parla con tutti coinvolgendo tutto il Club Italia; è incredibile”, conclude

Rispetto a Ferragosto, quandolo chiamò per offrirgli la panchina della Nazionale, ha una visione più precisa della Nazionale e di cosa lo attende. Venti giorni di full immersion per studiare ...La replica di Criscitiello non si è fatta attendere ed è arrivata nella serata di ieri sul canale sessanta del digitale terrestre: Guerra a scena aperta quindi trae Criscitiello in attesa di ...... ma per l'intera gestione del presidente federale Gabriele, finito nel mirino del ... In Nazionale vorrei Roberto Baggio, perché rappresenta la bellezza deled ilpulito'. Bonucci (...Nuovo exploit del Rotondache ha iniziato il campionato con il successo di misura a Casarano, ottenuto al termine di ...la testa alla prima in casa in programma domenica prossima con il. "...

E' stato presentato questa mattina il nuovo commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Soncin. Insieme a lui il presidente della Figc Gabriele Gravina e Viviana Schiavi.