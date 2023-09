(Di giovedì 14 settembre 2023), 14 set. - (Adnkronos) - Samuparla ai canali social del. Uno dei colpi di mercato dell'estate, torna dunque in Italia dopo la parentesi al Milan e l'anno in Spagna al Valencia: "Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. E' difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Ioarrivato in un periodo in cui non c'era il Milan di adesso, poi cistati cambi di allenatori, l'arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni. Lo scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l'anno e all'inizio nessuno ci credeva. E' stata una stagione un po' strana, non ho giocato tanto ma cistate delle partite in cui ho dato il mio contributo". Il primo gol in A di, ironia della sorte, ...

'Berardi è davvero forte, io qui per merito di Dionisi' Il primo gol in A di, ironia della sorte, proprio al Sassuolo : 'Certe cose ti segnano, restano lì per sempre . Ho sentito tanti ...... ma perchè l'esplosione delarabo ha scombussolato tanti se non tutti i campionati maggiori ... Il mercato, buono l'arrivo diex Milan, poi nulla più in entrata, in uscita l'addio di ...Senza quelle, in unpovero come il nostro, è difficile raggiungere risultati. Le nostre ... Inoltre si è assicurato Viti in difesa ecome vice Berardi. In usciti invece hanno salutato ......Frosinone " Il Frosinonecomunica di aver raggiunto l'accordo con la società Spezia... 15:36 Sassuolo, presoDopo l'esperienza al Milan, torna in Italia Samu, reduce ...

Calcio: Castillejo, 'se sono al Sassuolo il merito è di Dionisi' La Gazzetta del Mezzogiorno

L'intervista di presentazione di Samu Castillejo | U.S US Sassuolo Calcio

Sassuolo, 14 set. – (Adnkronos) – Samu Castillejo parla ai canali social del Sassuolo. Uno dei colpi di mercato dell’estate, torna dunque in Italia dopo la parentesi al Milan e l’anno in Spagna al Val ...Samu Castillejo, ex giocatore del Milan ora al Sassuolo, ha raccontato dei suoi 4 anni in rossonero: "Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. È difficile spiegare il sentimento milanista, ...Lo spagnolo si presenta: "Il club rossonero è stato tutto, ora sono felice in neroverde. Volevo giocare, l'allenatore mi ha convinto e Mimmo mi ha stupito" ...