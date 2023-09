Caivano | nuovo blitz di 400 agenti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Da quando hanno denunciato gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine vivono barricati in casa. Minacce anche alla premier. Il fatto risale allo scorso luglio, quando due ragazzine di appena 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzi al Parco Verde di, in provincia di Napoli. Il branco che avrebbe abusato delle giovani L'articolo proviene da Il Difforme.

Operazione al Parco Verde, sequestrate droga e armiLo Stato c'è e non si tira indietro. Questo è il messaggio mandato questa mattina ae al Parco Verde con il terzo blitz interforze in una manciata di giorni. Quattrocento uomini sono stati schierati sul territorio per un'altra operazione ad "alto impatto". Nel corso dell'...In azione oltre 400 agentiblitz ad 'Alto Impatto' delle forze dell'ordine all'interno del 'Parco Verde' die nelle località limitrofe. Effettuate decine di perquisizioni, al termine delle quali sono sequestrate ...Sulblitz di questa mattina a: "Io sono sempre contento quando lo Stato c'è. In qualsiasi forma. Oggi serve questo: bene così".

Nuovo blitz a Caivano, in azione 400 agenti [video] AGI - Agenzia Italia

Caivano, nel Parco Verde nuovo blitz: in campo 400 uomini, sequestrate armi e droga ilmattino.it

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità “Al ...Nuovo blitz ad 'alto impatto' al Parco Verde di Caivano. Rafforzata la scorta a don Patriciello che prosegue la sua opera ...È in corso, dalle prime luci dell’alba, un ulteriore servizio ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all’interno del “Parco… Leggi ...