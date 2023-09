Caivano | nuova operazione ad “alto impatto” | 400 agenti in azione

(Di giovedì 14 settembre 2023) È in corso, dalle prime luci dell’alba, un ulteriore servizio ad “” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all’interno del “Parco Verde” die nelle località limitrofe. Un servizio strutturato e continuativo quello messo in campo stamane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nuovo servizio ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Parco Verde di Caivano: 400 agenti in campo ...L’aggressore, che aveva anche tentato di abusare di lei, era stato arrestato per omicidio. Dopo il decreto Caivano per contrastare la delinquenza giovanile, varato la scorsa settimana sull’onda di ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La politica deve dare un segnale forte sia dal punto di vista della sicurezza ma anche della cultura, quindi investire in educazione e istruzione in maniera forte come per ...