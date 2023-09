Caivano | ennesimo blitz delle forze dell’ordine | vasta operazione al ‘Parco Verde’

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 settembre 2023)(a pochi giorni di distanza dall’ultima volta) da partealA pochi giorni di distanza, dall’ultima volta, lo Stato ha voluto dare un altro grande segnale in merito alla vicenda che vede come protagonista la città di(provincia di Napoli). Il tutto è accaduto dopo che si erano diffuse le notizie riguardanti le violenze sessuali ai danni di due cuginette minorenni (di 13 anni) da parte di un gruppo di ragazzi. Gli stessi che le hanno violentate all’interno delVerde‘, salito alla cronaca in questi anni per moltissimi episodi di cronaca. Nuovo...