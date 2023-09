Cagliari | Ranieri nominato cittadino onorario per meriti sportivi

... anche se storicamente sono volatili e dinamici, come racconta la storia recente del, che nella scorsa stagione si è trasformato dopo l'arrivo di. Le big sperano di fare prima il ...Gilardino a Genova ehanno avuto subito un grande impatto, e poi sono stati seguiti dal gruppo squadra', conclude.Claudioè stato nominato cittadino onorario della città di. L'allenatore dell'omonima squadra ora in Serie A, è stato grande protagonista della storia del club rossoblu, capace di portare la ...È casa mia ormai, ci sono nati e ci stanno crescendo i miei figli: in 7 anni più che un progetto sportivo stiamo portando avanti un progetto di vita'. Com'è mister'Come lo vedete, ...

Cagliari, Giulini: “Con Ranieri guardiamo al futuro per vincere insieme” Centotrentuno.com

Il campionato di Serie B entra nel vivo con la quinta giornata. Il Catanzaro ospita il Parma, tutti i match in programma: le date, gli orari e dove vederli in tv e in streaming ...Il centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti, ricevendo il premio Gentleman Fair Play - Piermario Morosini, ha commentato così la scelta di insignirlo di questo riconoscimento: "Piermario quel giorn ...Nella giornata di ieri il Consiglio Comunale di Cagliari ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. Tramite i propri ...