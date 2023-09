Cagliari | quando torna Lapadula e occhio a Petagna

Leggi su serieanews

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’infortunio diha condizionato l’inizio di stagione del. Il club isolano, di fatto, dovrà fare a meno del suo bomber ancora per diverso tempo Come statornerà a disposizione di Ranieri? Come confermato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante peruviano potrebbe recuperare per l’inizio del mese di novembre. Difficilmente l’ex Milan riuscirà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.