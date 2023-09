Cagliari | Petagna | “Nulla contro Monza | ma qui Ranieri crede in me”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il nuovo arrivato in casa, Andrea, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Mi sento bene, soprattutto fisicamente. Ho avuto questo problema a Bologna, per fortuna non è una lesione. Sto lavorando per poter essere a disposizione domenica, poi saranno valutazioni che farà. Le mie parole su? Mi sono espresso male, volevo dire che non vedevo l’ora di partire per. Anon c’erano più le condizioni per rimanere, volevano puntare su altri. Non hoi miei ex compagni, i tifosi o Galliani che per me è come un secondo padre: non volevo essere offensivo verso nessuno”. E ancora: “Ho sceltoperché è una società storica che mi voleva fortemente, ...

Una società storica, una leggenda come tecnico. E mi aspetto di fare una grande stagione". Sono le prime parole da giocatore del Cagliari di Andrea Petagna, presentato ufficialmente questo pomeriggio ...Cagliari Ha già esordito col Cagliari Andrea Petagna, il 2 settembre a Bologna appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monza, ma non era stato ancora presentato dai rossoblù.Nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, il Cagliari Calcio ha presentato alla stampa l’attaccante Andrea Petagna.