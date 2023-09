Cagliari | Pavoletti | ‘Porterò sempre con me Astori e Morosini Petagna? Grande acquisto’ VIDEO | Mercato

(Di giovedì 14 settembre 2023) 2023-09-13 23:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Il centravanti delLeonardo, ricevendo il premio Gentleman Fair Play – Piermario, ha commentato così la scelta di insignirlo di questo riconoscimento: “Piermario quel giorno indossava la maglia della mia città e hoavuto una connessione particolare con lui, questo premio suggella quella suggestione che avevo. Porteròil suo nome e quello di Davide? È casa mia ormai, ci sono nati e ci stanno crescendo i miei figli: in 7 anni più che un progetto sportivo stiamo portando avanti un progetto di vita”. Com’è mister Ranieri?“Come lo vedete, corretto, schietto ed educato. Tutti i ...

Commenta per primo Il centravanti delLeonardo, ricevendo il premio Gentleman Fair Play - Piermario Morosini, ha commentato così la scelta di insignirlo di questo riconoscimento: 'Piermario quel giorno indossava la ...dell'Inter Beppe Marotta con Dimarco e Asllani, Pessina del Monza, Calabria, Leao e Thiaw del Milan,del, Fagioli della Juve. Tutti premiati. Era atteso anche Lautaro, l'uomo del ...... l'ex Monza è reduce da un infortunio al polpaccio, l'azzurrino è tornato asolo oggi dopo il doppio impegno con l'Under 21. A questo punto salgono le chance del tandem- Luvumbo. ......- 4giornata- Udinese LAPADULA : instabilità del comparto mediale della caviglia: intervento chirurgico riuscito di correzione in via artroscopica. Dovrebbe rientrare a novembre: ...

Cagliari, Pavoletti: "Spero di giocare assieme a Petagna, decide il mister" Fantacalcio ®

TMW - Cagliari, Pavoletti: "In Serie A non ci sono partite facili. Petagna Grande acquisto" TUTTO mercato WEB

Il Cagliari cerca la scossa per mettere in saccoccia punti preziosi per rimanere in Serie A: Pavoletti loda Ranieri e promuove l'acquisto di Petagna ..."Chi gioca la prossima A me piace giocare, probabilmente è diventato difficile finire una partita ma io lavoro tutti i giorni per tornare quello che ero qualche anno fa. Io mi alleno al massimo e poi ...Il centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti, ricevendo il premio Gentleman Fair Play - Piermario Morosini, ha commentato così la scelta di insignirlo di questo riconoscimento: "Piermario quel giorn ...