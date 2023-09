Buon compleanno Piero Porrà | Renzo Piano | Mariano Apicella…

...che festeggerà domenica. A maggio ha detto no all'Italia, proprio lui che ieri ha ... Anche al Bari uninizio: segna e sogna la A L'anno scorso 5 gol in 27 presenze col Cosenza, ma quest'...Da bambina prodigio a dirigente sportiva, dalla passione per il calcio alle lotte per la parità di genere, dalla convinzione che un futuro migliore sia possibile al suo impegno per l'ambiente: i mille ...Ivan Gazidis compie oggi 59 anni: per ricordarlo ecco le migliori dieci frasi dell'ex dirigente sudafricano del Milan Oggi Ivan Gazidis compie 59 anni. Il Milan è profondamente cambiato negli ultimi ...amore mio, tu sei bellisima" ha scritto sui social Jesper Lindstrom , l'ultimo acquisto del Napoli prelevato dall'Eintracht Francoforte negli ultimi giorni di mercato. L'esterno ha ...

Edoardo Bennato canta "Buon compleanno bambina" al Festivalbar 1992 TGCOM

Buon compleanno Matilda De Angelis, 28 anni e una nuova vita con Alessandro De Santis la Repubblica

Complessivamente gli iscritti all’Anno Scolastico 2023-2024 nel Comune di Fermo sono 3.063, suddivisi per ISC (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado): 876 (Betti), 1.244 (Da Vinci - Ungaretti), ...Si amplia il programma di Bellissima il contenitore culturale di Dolcissima: due spettacoli dedicati alla memoria di Don Pino Puglisi e Federico Fellini ...Vincent Cassel ha affidato a un post su Instagram gli auguri di compleanno a sua figlia Deva Cassel, che oggi compie 19 anni ...