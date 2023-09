MADRID (SPAGNA) -in Spagna su Carlos, che ha scatenato su di sé l'ira degli animalisti . È successo dopo che il 20enne tennista iberico, a riposo dopo aver rinunciato agli impegni di Coppa Davis con la ...La sconfitta a Wimbledon contro Carlosè definitivamente riscattata. Medvedev invece non ... Passata lae salito due set a zero, tutti sapevano come sarebbe andata a finire. Anche perché ...Djokovic ha staccato il pass per la finale degli Us Open , dove inconterà Medvedev che a sorpresa ha eliminato, il numero uno al mondo. Al termine della semifinale contro Shelton, Nole è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Infatti, ha replicato l'esultanza dell'americano ...Risultato Sdegno sul web e piccolaquotidiana con tanto si hashtag NoVaxDjokovic giusto per ... e che nel mirino ha il terzo atto della saga delle finali estive 2023 contro Carlos. ...

Bufera Alcaraz, beccato alla corrida: "È così disgustoso" Corriere dello Sport

Bertolucci duro con l'Italia: "Ecco cosa succederebbe se fossi capitano" Corriere dello Sport

Lo spagnolo, ospite alla Fiera di Murcia, criticato dagli animalisti per una foto divenuta virale sui social: cos'è successo ...Cinquant’anni. Tanto è durato il record solitario di Slam (tra maschile e femminile) di Margaret Court. Erano gli US Open 1973. Dal 10 settembre 2023 l’australiana, oggi 82enne, non è più sola in vett ...Djokovic ha staccato il pass per la finale degli Us Open, dove inconterà Medvedev che a sorpresa ha eliminato Alcaraz, il numero uno al mondo. Al termine della semifinale contro Shelton, Nole è stato ...