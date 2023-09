Budapest | Meloni al summit su famiglia e demografia | “Serve coraggio | l’Ungheria è un esempio” video

(Di giovedì 14 settembre 2023)e crisi demografica. Prima dell’incontro con Viktor Orban, la premier Giorgiain visita aè intervenuta al Demographic(Sessione Family is the key to security) al Museo delle Belle Arti. La premier ha fatto il suo ingresso in sala accompagnata dalla presidente ungherese Katalin Novak. Accolta da un lungo applauso della platea, prima di prendere posto in prima fila ha ricevuto il saluto del primo ministro Orban: una calorosa stretta di mano e un abbraccio.è unci dimostra che le cose possono cambiare se operiamo con. Con i suoi provvedimenti, il governo ungherese ha fermato il calo della natalità, ha aumentato il numero dei ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del suo intervento alDemographic Summit in corso nella capitale ungherese. "Il nostro governo - ha aggiunto - ha come ...'Obiettivo del governo è rimanere in carica per lunghi anni, che è una cosa rara in Italia', ha sottolineato la premier Giorgiaintervenendo alDemographic summit. La presidente del Consiglio ha citato il governo di Viktor Orban, presente in platea al Museo delle belle arti, come modello di stabilità.Il calo del numero delle nascite non è altro che un sintomo che rende impossibile la crescita' dei paesi, ha detto la premier Giorgia, parlando alDemographic summit.... la nostra identità e tutto quello che ha contribuito a costruire la nostra civiltà', ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso del suo intervento in inglese al...

Ma quello che voglio dire per cominciare è che stiamo lavorando principalmente per realizzare un cambiamento culturale significativo", le parole del Presidente del Consiglio Meloni intervenendo al ...Roma, 14 set - “La rivoluzione ungherese del 1956 non era solo una rivolta contro leggi estere, ma anche contro coloro che cercavano di distruggere le fondamenta dell’identità delle persone: famiglia, ..."I bambini rendono le donne piu forti anche nell'ambiente di lavoro. Non sono un limite. Vogliamo garantire questa libertà" ...