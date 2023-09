Brics | Brasilia | ' espansione non va vista con paradigma da Guerra Fredda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023), 14 set. (Adnkronos) - I risultati del recente vertice del gruppoa Johannesburg, dove Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa hanno concordato di invitare altre cinque nazioni ad aderire, non dovrebbero essere visti attraverso la lente della “del secolo scorso”. Lo ha affermato il ministro degli Esterino Mauro Vieira in un articolo pubblicato sul quotidiano Folha de S.Paulo. "Il Brasile e la sua diplomazia hanno sempre saputo tracciare una rotta, sia durante le due guerre mondiali che durante l'era della", ha osservato il massimo diplomaticono. Se in futuro dovessero verificarsi situazioni simili, ha detto, la più grande nazione dell'America Latina non si schiererà e non farà alleanze. ...