Briatore | 'Io nel calcio? Ho già dato Genoa e Samp in buone mani'

Gran Premio di Singapore del 2008 un finto incidente di Nelson Piquet Junior regalò la vittoria ... Un piano riuscito che causò successivamente l'allontanamento del managerche lo aveva ...Il digiuno intermittente è la nuova dieta che spopola tra i Vip (Flaviogiura di aver perso venti chili) ma non solo. Ma cos'è 'Eseguire una restrizione calorica ... che si traducenon ...Checo ha già vinto2022 e il riscatto dopo le brutte parole di Helmut Marko non dovrebbe certo ... Massa avrebbe avviato un 'azione legate contro, la Renault e la Ferrari . La volontà ..."Futuri investimenti su Genova Assolutamente sì". Sono le dichiarazioni raccolte dall'Ansa di Flavio, oggicapoluogo ligure per battezzare Crazy Pizza , il primo pop up restaurant della sua catena che aprirà nella aree del Salone Nautico , nella banchina dei superyacht, solo per la ...

Briatore porta al Nautico di Genova Crazy Pizza Agenzia ANSA

Crazy Pizza, sopralluogo di Flavio Briatore nel suo nuovo locale GenovaToday

Il "cso Massa" si ingradisce. Citati in giudizio anche Ferrari, Alpine, Briatore e i vecchi vertici della Renault ...Flavio Briatore a Genova per il sopralluogo al Crazy Pizza ... non dimentica le vicende del Force Blue, sequestrato nel 2010, ma è pronto a investire in città. "Questo è un assaggio, qualcosa di ...Flavio Briatore ha visitato l'area Superyacht del Salone Nautico ... con ricavi da 80 milioni di euro nel 2022, il Gruppo Majestas è presente in location di prestigio nella Penisola (Milano, Roma e ...