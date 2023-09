Bray Wyatt | la causa di morte e la malattia del wrestler

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il, al secolo Wyndham Rotunda, è morto il 23 agosto del 2023, a 36 anni d’età, adi un attacco cardiaco, avvenuto nel sonno, originato a sua volta da una ignota. L’uomo già da qualche mese stava affrontando serie problematiche di salute. Nel febbraio precedente alla scomparsa, un’infezione da COVID-19 aveva infatti esacerbato la gravità di una pregressa patologia cardiaca, lei cui caratteristiche non sono state al momento divulgate, e che ha costrettoal temporaneo ritiro dall’attività sportiva. Una settimana prima della, Rotunda era stato ricoverato in ospedale, con rapida dimissione; i medici gli avevano tuttavia consigliato di indossare un defibrillatore portatile. Al momento della, Rotunda non ...

L'irlandese si è commossa dedicando il successo allo scomparso, ma ora dovrà superare l'ultimo ostacolo, all'interno della gabbia d'acciaio, per vincere la faida. John Cena sarà l'host del ... Il mondo del wrestling è in lutto per la morte improvvisa di. Conosciuto anche come 'The Fiend', il suo vero nome era Windham Lawrence Rotonda: è morto a soli 36 anni a causa di un infarto. La sua ultima esibizione televisiva era avvenuta in ...

The Rock commovente dopo la morte di Bray Wyatt: non bada a spese per sostenere la sua famiglia Fanpage.it

WWE: Emozionante e toccante messaggio di JoJo per ricordare il marito Bray Wyatt Zona Wrestling

JoJo Offerman ha pubblicato il primo messaggio qualche settimana dopo la tragica scomparsa del suo compagno Bray Wyatt. Come vi abbiamo purtroppo raccontato sulle colonne del nostro sito, Wyatt è ...Saranno passata anche due settimane ormai, ma la scomparsa di Bray Wyatt ha lasciato un vuoto che difficilmente si può colmare e un dolore che altrettanto difficilmente può sparire. Bray viene continu ...Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, si è reso protagonista di un gesto meraviglioso per aiutare la famiglia del povero ex collega ...