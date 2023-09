Brandizzo | Salvini | “Incidente? Il codice degli appalti non c’entra” Scotto Pd | “Ministro reticente | fermi i subappalti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Non c’è alcuna correlazione tra il nuovo, che ha efficacia per i nuovidal 1 luglio 2023, mentre qui si parla di un accordo quadro risalente al 2020. Non si possono attribuire comunque genericamente le colpe dell’incidentalità nei cantieri ad altre norme,o sub, visto che la norma avrà i propri effetti nei mesi e negli anni a venire. La norma sul subappalto inserita nel nuovoper glisu iniziativa del Consiglio di Stato e su richiesta dell’Ue per evitare un procedimento d’infrazione, che senza questa norma sarebbe stato aperto a carico dell’Italia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio edelle Infrastrutture, Matteo, in un’informativa ...