Brandizzo | l’ad di Rete ferroviaria italiana | «Sono stati presi provvedimenti | la Sigifer non lavora più nei nostri cantieri»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quello che è successo a, dove cinque operaimorti dopo esseretravolti da un treno, «è una violazione del sistema di regole con cui si devono effettuare i lavori sull’infrastruttura». Pertanto la(ditta appaltatrice di Rfi per la qualevano i cinque uomini deceduti) «nonpiù nei, sulla nostra infrastruttura.». A parlare è l’amministratore delegato di(Rfi), Gianpiero Strisciuglio, nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa. «Il tragico incidente impone misure di ...

... è'azienda di Borgo Vercelli per la quale lavoravano i cinque operai tragicamente morti a. La società e quattro persone ai vertici della stessa sono indagati dalla Procura di Ivrea....Quello che è successo a, dove cinque operai sono morti dopo essere stati ... A parlare è'amministratore delegato di Rete ...ha poi affermato che "ci sono indagini in corso" sul motivo ...accoglierlo c'erano il sindaco di, Paolo Bodoni, il ... Alberto Cirio e il prefetto di Torino, Raffele Ruberto'...'accordo quadro tra Rfi e la Cooperativa di Reggio Emilia che ... vedi anche, Salvini: "Anche un solo morto sul lavoro è ... ma nessun via liberaavviare il cantiere. Il primo treno di ...

Brandizzo, l'ad di Rete ferroviaria italiana: «Sono stati presi ... Open