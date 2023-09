Brandizzo | la vedova di uno degli operai | «Quella sera aveva un presentimento | non voleva andare in cantiere»

(Di giovedì 14 settembre 2023) A due settimane dalla tragedia di, in cui cinquesono morti dopo essere stati travolti da un treno, Daniela Tommasiello ha deciso di parlare. Non per alimentare polemiche, ma per «rendere giustizia» a suo marito Giuseppe Sorvillo, una delle cinque vittime dell’incidente ferroviario. «Ci siamo conosciuti 16 anni fa – racconta oggi la donna in un’intervista a La Stampa -. Io avevo 20 anni, lui 27. Lavoravo in un bar a Capua. Fu subito amore vero. Stavamo insieme da un mese e mi disse: me ne vado al Nord, che fai vieni con me?». Prima che nascessero i loro due figli – che oggi hanno 10 e 7 anni – Giuseppe era viceresponsabile di un punto vendita e aiutò la moglie ad entrare in azienda. «Per i ragazzi, che ancora erano solo nei nostri sogni, auspicava opportunità e orizzonti più alti», sottolinea Daniela Tommasiello. Il cambio di ...

Raccolta fondi per la famiglia di Giuseppe Sorvillo. Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, ha lanciato una raccolta fondi per i familiari di Giuseppe Sorvillo.

Sono passate due settimane dalla strage di Brandizzo, nella quale cinque operai hanno perso la vita travolti da un treno in corsa. Mentre le indagini vanno avanti (indagati adesso anche i ...