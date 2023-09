Brandizzo | informativa urgente di Salvini | “Impegno che ogni responsabilità venga chiarita”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il ministro per le Infrastrutture Matteotiene un’, oggi a partire dalle 9, nell’Aula della Camera sulla strage di, nei giorni scorsi, ha nominato la commissione ministeriale sulla tragedia. A guidare l’organismo, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa, il quale sarà affiancato, tra gli altri, dalle direzioni generali L'articolo proviene da Il Difforme.

'Anche un morto sul lavoro è troppo'. Con queste parole il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha aperto l'urgente nell'Aula della Camera sulla tragedia didove, il 30 agosto, un treno ha investito e ucciso cinque operai che stavano lavorando sui binari vicino alla stazione ...Quattro nuovi indagati per la tragedia ferroviaria di, in provincia di Torino, nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre ... Attesa un'urgente alla Camera del ...... Lollobrigida, Musumeci, Pichetto Frati, Sangiuliano, Musumeci, Tajani e Urso e numerose personalità (fino a venerdì 15/09/2023) 09:00 - Camera dei Deputati - Tragici eventi...

Strage Brandizzo, Salvini: "Anche un solo morto sul lavoro è troppo". DIRETTA Sky Tg24

Strage treno Brandizzo, titolare della Sigifer: «Ho la coscienza a posto». Informativa alla Camera di Salvini ilmessaggero.it

Oggi, dalle 9, il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini tiene un'informativa urgente nell'Aula della Camera sulla tragedia di Brandizzo dove, il 30 agosto, un treno ha investito e ucciso ...Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano ...Roma, 11 (Adnkronos) - Archiviata ormai già dalla settimana scorsa la pausa dei lavori estiva, l'attività di Camera e Senato entra nel vivo, con una serie di provvedimenti da approvare prima dell'iniz ...