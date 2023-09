Borsa | Milano chiude in rialzo | +1 | 37%

Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che il Tribunale Ordinario diha disposto il rinvio dell'udienza che si sarebbe dovuta tenere in data odierna, differendo la stessa al 28 settembre 2023 . 14 - 09 - 2023 18:03sono state soprattutto Enel (+3,2%), A2a(+3%) e Hera (+2,4%) tra le societa' dei servizi di pubblica utilita' e Mps (+2,9%) e Unicredit(+2,4%) tra le banche a trainare il listino. Giu' Tim( -......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,37% a 28.872 punti. . 14 settembre 2023

Borsa: Milano debole (-1%), pesano Cnh ed Enel, bene Iveco Agenzia ANSA

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,29% Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Borse europee positive in chiusura. Parigi ha guadagnato l'1,19% a 7.308 punti, Londra l'1,95% a 7.673 punti, Francoforte lo 0,97% a 15.806 punti e Madrid l'1,39% a 9.555 punti.