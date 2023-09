Bonus benzina per famiglie in difficoltà | Faib Confesercenti | “Bene ma è soluzione tampone”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Giuseppe Sperduto, il presidente di, chiede di tornare a discutere di accisa mobile per affrontare il problema del costo dellaildel governo, perché riteniamo che qualsiasi strumento vada nella direzione di aiutare lebisognose debba essere condiviso. Ma è una, mentre per fronteggiare gli effetti dei picchi dei prezzi dei carburanti sul sistema economico sarebbe utile una misura strutturale come l’accisa mobile”. Così Giuseppe Sperduto, presidente di, l’associazione che riunisce i gestori carburanti di. “Ogni misura a favore di chi è inè benvenuta. Per questoha aderito anche alla ...

Per Urso la soluzione è rinnegare il taglio della componente fiscale e distribuireai più poveri. Intanto diesel esfiorano i 2 euro Sullo stesso argomento: Capirci di più sull'aumento ...Caro carburanti, il governo valuta unper i redditi più bassi Il meccanismo da adottare potrebbe essere quello previsto dal "anti - inflazione" da 150 euro stabilito dal decreto...Sarebbe stato meglio dare questi soldi spesi per iservizi - attività in euro nelle tasche dei lavoratori o perlomeno come buonio buoni spesa, come fanno in altri posti di lavoro. Gli ...Gli introiti stellari derivanti dalla tassazione sue gasolio possono rappresentare, in ...e accise: le misure sul tavolo Le associazioni invocano a gran voce il taglio delle accise, una ...

Bonus benzina, chi ne beneficerà Ecco le ipotesi Il Sole 24 ORE

Bonus carburante da 150 euro: in arrivo la social card contro il caro benzina Corriere della Sera

Se il self, ormai costa quasi 2 euro al litro, nel servito il rincaro non può che essere ancor più accentuato. Secondo l’ultima rilevazione, il prezzo medio praticato in questo caso per la benzina è ...Nuovi rialzi dei prezzi dei carburanti. In sei regioni, la benzina in modalità self service ha sfondato quota 2 euro al litro. Un aumento fuori controllo ...Un'altra impennata dei prezzi del carburante. In alcuni distributori, la benzina si paga oltre 2 euro al litro perfino in modalità "self service". Succede anche a Fossano, come si può verificare trami ...