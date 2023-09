Bonucci ' umiliato dopo più di 500 partite con la Juve'

"Sono statodopo più di 500 partite con la Juve". In una intervista a SportMediaset, l'ex capitano della Juve passato all'Union Berlino, Leonardo, racconta il difficile addio ai bianconeri, l'...sottolinea di essersi sentitoper le modalità della comunicazione e per le parole utilizzate: "Ho cominciato ad annusare qualcosa leggendo interviste in cui si accennava alla ...(LaPresse) - Calciomercato.itBonucci, con queste dichiarazioni importanti, a Sportmediaset, esce allo scoperto, raccontando la sua verità. Il difensore, oggi in Germania, senza peli sulla ...Il difensore prosegue: "In un'intervista dell'allenatore (non nomina mai Massimiliano Allegri, ndr) si diceva che io ero stato messo a conoscenza della situazione di nuovo a febbraio del ...

Bonucci shock: Allegri bugiardo, io umiliato dalla Juventus! Tuttosport

Bonucci svela tutte le bugie della Juventus: Giuntoli e Manna a casa mia, mi hanno umiliato Sport Fanpage

Leonardo Bonucci mette le cose in chiaro sul divorzio dalla Juventus. Lo fa intervistato in esclusiva da SportMediaset: «Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall’allenatore», ha ...Bonucci attacca la Juve: «Umiliato dopo più di 500 partite, vi dico la verità». Le parole dell’ex difensore del Milan Leonardo Bonucci, a Sportmediaset, ha così parlato della separazione dalla Juve, ...Leonardo Bonucci si è confessato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset raccontando la sua versione dei fatti dell'addio ai bianconeri, che l'hanno messo ...