Bonucci | “Umiliato dopo oltre 500 partite | la Juventus di oggi non la sento mia”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leonardoha rilasciato un’intervista in esclusiva a SportMediaset, tornando a parlare del suo addio alla: “Ho letto e sentito cose non vere dette dal club e dall’allenatore. E’ falso che a ottobre mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto al termine della stagione, anzi mi era stato persino offerto di proseguire con un rinnovo. Poi l’allenatore mi ha convocato nel suo ufficio a marzo, dicendomi che sarebbe stato il caso di anticipare il ritiro. Io però gli ho detto che non volevo smettere fino all’Europeo 2024. Quindi non ho più parlato con nessuno fino a fine maggio, quando ho dato la mia disponibilità per essere la quinta-sesta scelta in difesa, a fare la chioccia. La società mi ha comunicato che sarei partito dietro a Gatti, Bremer, Danilo e un giovane della NextGen e io ho accettato senza creare problemi”. Il ...

Commenta per primo È un Leonardosenza freni e con tanta rabbia ed emozione quello che si è concesso ai microfoni di ... Mi sono sentito svuotato di tutto,, non potevo fare quello che ...dopo più di 500 partite con la Juve ". Leonardosi sfoga in un'intervista a SportMediaset dopo il travagliato addio ai bianconeri. L'ex capitano ripercorre l'estate passata fuori ...La società che l'ha ''. Leonardoracconta la sua verità, come si dice, in esclusiva a Sportmediaset. Lo fa dopo la lettera 'accorata' della moglie, nella quale rivendica 'nemmeno uno ..."La Juventus mi hadopo più di 500 partite con la sua maglia". In un'intervista concessa a Mediaset , Leonardoparla del tormentato addio alla club in cui ha giocato dal 2010 fino alla scorsa stagione (...

Bonucci in esclusiva: "Umiliato dalla Juve. Due volte via per Allegri. Un giorno l'allenerò" - Sportmediaset Sport Mediaset

Bonucci 'umiliato dopo più di 500 partite con la Juve' sport.tiscali.it

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ..."Ho apprezzato molto la solidarietà dei miei compagni di squadra e non per questa situazione che si era creata. Tutti mi sono stati vicini.L'ex difensore racconta la sua versione di come sarebbe andato l'addio alla Juventus dopo tanti anni in bianconero. Leonardo Bonucci parla del suo addio alla Juventus e… Leggi ...