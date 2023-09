Bonucci non molla | 'Voglio continuare per mettere in difficoltà Spalletti per gli Europei'

Commenta per primo È un Leonardosenza freni e con tanta rabbia ed emozione quello che si è concesso ai microfoni di ... Ho letto e sentito cosevere dette dalla società e dall'allenatore' ...... Leonardoha poi fatto una promessa ai tifosi bianconeri. TORNO DA ALLENATORE - 'Qualcosa ... Sicuramente la Juventus quando sarò un tecnicosarà quella di oggi e magari ci sarà il modo, un ...... venendo a casa mia, cheavrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza ... anche attuali, della Juve e di altre squadre", ha detto. "Tutti mi hanno manifestato la ...... LeonardoMassimiliano Allegri è 'l'allenatore'.lo nomina mai, mentre affonda sulla Juventus. La società che l'ha 'umiliato'. Leonardoracconta la sua verità, come si dice, in ...

Ravezzani: "Bonucci non si rende conto che il danno d'immagine se lo sta creando lui" Tutto Juve

Bonucci fa causa alla Juventus e chiede i danni: non messo in condizione di allenarmi Corriere della Sera

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...L'ex difensore racconta la sua versione di come sarebbe andato l'addio alla Juventus dopo tanti anni in bianconero. Leonardo Bonucci parla del suo addio alla Juventus e… Leggi ...