Bonucci | La Juve mi ha umiliato | dette cose non vere  

Leggi su agi

(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI - "Sono statodopo più di 500 partite con la": questo lo sfogo di Leonardoche in un'intervista a SportMediaset ha spiegato come abbia "deciso, dopo grandi sofferenze di intraprendere la strada della causa verso lantus". "Ho letto e sentitonondalla società e dall'allenatore", ha precisato l'ex capitano bianconero, ora all'Union Berlino. "Non è vero che a ottobre 2022 e a febbraio 2023 mi è stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione", afferma il difensore, "ho annusato qualcosa solo leggendolo sui giornali fino a quando il 13 luglio Giuntoli e Manna mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa dellantus e che la mia presenza ...