Bonucci | «La Juve e Allegri mi hanno umiliato | società irrispettosa»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 settembre 2023) Massimilianoè “l’allenatore”. Non lo nomina mai, mentre affonda sullantus. Lache l’ha “”. Leonardoracconta la sua verità, come si dice, in esclusiva a Sportmediaset. Lo fa dopo la lettera “accorata” della moglie, nella quale rivendica “nemmeno uno squallido abbraccio”.parla di “club irrispettoso”. L’anteprima è già stata ripresa all’estero, per esempio apre l’home di Marca. “Ho letto e sentito cose non vere dette dallantus e dall’allenatore. E’ falso che a ottobre e a febbraio mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Anzi, a fine maggio avevo dato la mia disponibilità per essere la quinta-sesta scelta in difesa, a fare la chioccia”. “Ho annusato qualcosa solo ...