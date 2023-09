Bomprezzi Pd a Saltamartini | ' Sul contrasto al gioco d' azzardo solo ipocrisie'

1' di lettura 13/09/2023 - Leggo da un comunicato dell'assessoreche il Governo Acquaroli ha stanziato 4,7 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 sul contrasto al gioco d'azzardo. Fin qui pare tutto bene. Se non fosse che questi soldi sono solo ...1' di lettura 13/09/2023 - Leggo da un comunicato dell'assessoreche il Governo Acquaroli ha stanziato 4,7 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 sul contrasto al gioco d'azzardo. Fin qui pare tutto bene. Se non fosse che questi soldi sono solo ...

Saltamartini Vs Bomprezzi, lui: «Aiuteremo chi soffre di gioco d ... Cronache Ancona

Bomprezzi (Pd) a Saltamartini: "Sul contrasto al gioco d'azzardo solo ... Vivere Senigallia

-la Polizia Anticrimine per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, con interventi specifici per illustrare ai docenti ed agli studenti gli strumenti di prevenzione ...Fin qui pare tutto bene. Se non fosse che questi soldi sono solo briciole rispetto ai guadagni di decine, se non centinaia, di milioni in più di guadagni per i grandi gruppi del settore, che sono ...