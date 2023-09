Bologna | Thiago Motta | “I ragazzi stanno lavorando bene | siamo concentrati sul Verona”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Del rinnovo ne stiamo parlando, sicuramente abbiamo ancora tempo. La cosa più importante è che fra oggi e domani avremo la squadra disponibile, da quando è finito il mercato abbiamo avuto poco tempo per stare insieme, abbiamo tre-quattro giorni per preparare la gara col, la testa è al 200% alla partita”. Queste le parole dell’allenatore del, a margine della consegna del premio Nereo Rocco. “Sul mercato estivo abbiamo fatto un buon lavoro anche se, per tutti, non è stato facile. Abbiamo fatto la prima gara di Coppa Italia e le prime tre giornate, la squadra per il momento sta andandomasolo all’inizio, dobbiamo continuare a lavorarecome stiamo facendo e pensare già alla prossima gara contro il. Non ...