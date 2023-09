...sarebbe un italiano di 52 anni Unè morto schiacciato da un mezzo della sua ditta mentre stava lavorando al rifacimento del manto stradale di una pista all'aeroporto Marconi di. E' ...Unche stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell' aeroporto Marconi diè rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed ...Continua la strage dei morti sul lavoro in Italia. Questa mattina unche stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi diè rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è ...commenta Aunche stava lavorando al rifacimento del manto della pista dell'aeroporto Marconi è rimasto schiacciato da un mezzo della sua ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. L'...

Bologna, operaio muore schiacciato durante lavori all'aeroporto | Napoli, lavoratore precipita dal tetto TGCOM

Incidente sul lavoro oggi, operaio muore schiacciato all'aeroporto Marconi di Bologna il Resto del Carlino

BOLOGNA Un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in… Leggi ...Due ambulanze e automedica si sono portate sul posto per prestare soccorso, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Indagano la Polizia di frontiera aerea di Bologna e la Medicina del Lavoro.(Adnkronos) – Un operaio è morto schiacciato da un mezzo della sua ditta mentre stava lavorando al rifacimento del manto stradale di una pista all’aeroporto Marconi di Bologna. E’ accaduto nella notte ...