Bologna | l’agente di Thiago Motta | «Rinnovo? Non si è parlato di niente»

(Di giovedì 14 settembre 2023), parladisul possibiledel tecnico con il club rossoblù: le dichiarazioni Intervistato da Made in BO Tv,di, Alessandro Canovi, ha risposto alle domande sul possibilecol. LE PAROLE – «Il mio lavoro è mettere su un foglio di carta le condizioni che trovino l’accordo del mio cliente ed amico. Questo non è ancora iniziato, non abbiamo iniziato né a parlare né a scrivere ancora, ci sarà da trovare una condivisione trae il presidente, poi io farò la mia parte. Quando parleranno, avremo le nostre indicazioni».

Un anno di Thiago Motta a Bologna, l'agente: "Rinnovo Prima deve parlare con Saputo" TUTTO mercato WEB