Bologna | Kristiansen | 'Ho seguito i consigli di Maresca e Skov Olsen'

Marco Di Vaio ha presentato in conferenza stampa uno degli ultimi acquisti del, VictorMarco Di Vaio ha presentato in conferenza stampa uno degli ultimi acquisti del, Victor. PAROLE - "Lo avete già visto giocare, devo spiegare poco. Era la ...parla del suo arrivo ae delle motivazioni della sua scelta: ' Ho scelto ilperchè ha un progetto in cui credo , oltre all'aspetto tattico che prospetta una difesa a ...Obiettivi La scorsa stagione è stata molto importante per il- ha terminato- , con il miglior posizionamento in classifica degli ultimi vent'anni. All'interno del gruppo ...Commenta per primo Ilprosegue nella presentazione dei nuovi acquisti. Oggi è stata la volta di Viktor, terzino sinistro arrivato in prestito dal Leicester City . A margine della presentazione si è ...

Bologna, Kristiansen assicura corsa e cross Fantacalcio ®

Bologna, Kristiansen: "Prima di arrivare qua ho avuto consigli da Maresca e da Skov Olsen" TUTTO mercato WEB

Oggi è stata la giornata di Victor Kristiansen, presentato dal Bologna come nuovo acquisto. Queste le sue parole: CONSIGLI 'ITALIANI' - "Ho parlato con Maresca (suo allenatore al Leicester, ndr), mi ...Probabile chance e conferma anche per l’attacco già visto contro il Sassuolo. BOLOGNA: mister Thiago Motta dovrebbe preferire nuovamente Kristiansen a Calafiori, mentre a centrocampo Freuler dovrebbe ...'L'atteggiamento della squadra in campo mi ha impressionato', dice l'esterno danese BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Ho scelto il Bologna perchè ha un ...