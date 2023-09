Bologna | a Thiago Motta il premio Nereo Rocco | 'Rinnovo? Ne stiamo parlando E sul futuro di Orsolini'

Le parole diMotta, tecnico del: "Per il momento sta andando bene ma siamo solo all'inizio"Motta ha parlato a a margine della consegna del premio Nereo Rocco. Di seguito le parole del ...Commenta per primoMotta ha parlato a margine della consegna del Premio Nereo Rocco. Le parole del tecnico delraccolte da firenzeviola.it: 'Abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato, anche se non è stato ...Cm Torino 06/03/2023 - campionato di calcio serie A / Torino -/ foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto:Motta L'allenatore delMotta , ha rilasciato alcune ...Queste le parole dell'allenatore delMotta, a margine della consegna del premio Nereo Rocco. 'Sul mercato estivo abbiamo fatto un buon lavoro anche se, per tutti, non è stato facile. ...

Bologna, su Bernardeschi c'è stato il veto di Thiago Motta Calcio News 24

Il tecnico del Bologna Thiago Motta si è espresso durante la consegna del premio Nereo Rocco, ringraziando il club rossoblù ...Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche alla Juventus in passato, ha parlato ai cronisti presenti a margine del premio ‘Nereo Rocco’ a Coverciano. ARTHUR – Può fare grandi cose. E’ passato i ...A margine del premio ‘Nereo Rocco‘ a Coverciano, Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha risposto così alle domande relative ad Inter-Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW. LE PAROLE – «S ...