Blitz interforze al Parco Verde di Caivano

(Di giovedì 14 settembre 2023) A soli 9 giorni dal precedente interventoaldi, il quartiere torna ad essere al centro dell’attenzione. Lo scorso 5 settembre, in seguito alla visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva voluto mostrare vicinanza alla comunità in seguito allo stupro di due giovani cuginette di 12 e 10 anni, erano scattate le prime operazioni di controllo. Oggi, giovedì 14 settembre, la storia sembra ripetersi. Dalle prime luci dell’alba, oltre 400 uomini delle forze dell’ordine stanno setacciando ogni angolo deldi. Tra questi, appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza. Una vera e propria mobilitazione che vede coinvolte anche unità specializzate come la Polizia Scientifica, le ...