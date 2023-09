Bimbo investito | l' autopsia smentisce i parenti

(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI - Non una caduta ma lo schiacciamento della scatola cranica compatibile con lo pneumatico di un'auto: l'esito dell'sul corpicino deldi 18 mesi morto lunedì scorso a Portogruaro, nel Veneziano, fa pensare all'investimento di un'auto e contraddice la versione fornita dalla famiglia di origine serba di un incidente causato da una cuginetta che lo avrebbe adagiato sul cofano di un'auto da cui sarebbe poi caduto. Il piccolo era stato portato in ospedale dai genitori e poi la nonna e lo zio avevano riferito la versione della caduta dopo che era stato adagiato per gioco sul cofano mentre era insieme ai cuginetti. L', che ha confermato i sospetti dei Carabinieri che il piccolo fosse stato, è stata eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli con la partecipazione di un legale dei ...

... l'esito dell'autopsia sul corpicino deldi 18 mesi morto lunedì scorso a Portogruaro , nel ... L'autopsia, che ha confermato i sospetti dei Carabinieri che il piccolo fosse stato, è ...La ricostruzione Il piccolo Bilal, quindi, verosimilmente è statodallo pneumatico dell'... La versione dei genitori del piccolo è che ildi un anno e mezzo si trovava sopra il cofano ...La vicenda è avvenuta lo scorso luglio ad Andria, in Puglia. Undi 11 anni ha riportato diverse feriteda un'auto pirata. O almeno, si ipotizzava fossero questi i fatti, così come il padre 43 aveva raccontato sia ai medici del pronto soccorso che ......della Jumbo - Visma si è sentito male mentre si trovava a bordo della sua automobile e ha... Feriti una donna e un, che si trovavano su una Range Rover. "Sono subito andata alla Range ...

Bimbo investito al Termo, ricoverato in codice rosso al Gaslini CittaDellaSpezia

Bimbo di 18 mesi morto a Portogruaro: Bilal potrebbe essere stato investito in retromarcia da un parente. Dubb ilmessaggero.it

Non una caduta ma lo schiacciamento della scatola cranica compatibile con lo pneumatico di un’auto: l’esito dell’autopsia sul corpicino del bimbo di 18 mesi morto ... Carabinieri che il piccolo fosse ...Dopo le prime risultanze investigative, i parenti del piccolo di 18 mesi hanno già cambiato versione e non escludono l’ipotesi che il piccolo sia ...Il bimbo di 6 anni investito ieri pomeriggio in Via Sarzana è fuori pericolo di vita, è stato dimesso dalla Terapia intensiva e trasferito in quello di Neurochirurgia del Gaslini di Genova. Sono ...