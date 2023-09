Bianca Berlinguer | il drammatico annuncio preoccupa i fan | cosa succede

(Di giovedì 14 settembre 2023) News tv. – Con il programma “È sempre Cartaha lasciato alle spalle la sua carriera in Rai e ha fatto il suo debutto a Mediaset. La sua trasmissione andrà in onda per tutta la stagione su Rete 4. Nella puntata di martedì 12 settembre 2023, la giornalista è tornata sulla decisione del suo trasferimento. L’occasione mentre introduceva una delle ospiti: Concita De Gregorio. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Fro*io, ric***ione”., choc in diretta Tv: cos’è successo Leggi anche: Uomini e Donne, la furiosa lite e poi la minaccia: cos’è successoha introdotto in studio la gradita ospite dicendo: “Voglio dare il benvenuto a Concita De Gregorio. Concita starà un bel po’ di tempo con noi ...

In quell'occasione ebbi modo di conoscere il direttore Italo Moretti,, Federica Sciarelli, Concita de Gregorio ed altri. Poi approdai a "Porta a Porta" in una storica puntata sulla ...Basta pensare a nomi come Roberta Morise, Gloria Aura Bortolini,Luna Santoro, Fabio Gallo o ... Italia Da Merlino ae Porro. Ecco chi rischia nella guerra dei talk Lisa Di Giuseppe ...Dopo gli ottimi risultati dell'Estate in diretta, De Girolamo si confronta con una concorrenza agguerrita: il martedì su Rete 4 è già iniziato È sempre Cartabianca didopo il ...Lettura consigliata Chi è, quanti soldi guadagna e il patrimonio dello scrittore, scultore e opinionista di, Mauro Corona

Aldo Grasso senza pietà su Bianca Berlinguer: «Si può anche non recensire, tanto è sempre il solito circo» Open

Bianca Berlinguer vuota il sacco con De Gregorio: "Come sto Non facilissimo" Il Tempo

Il calo di ascoltatori impone riflessioni sulla nuova Rai di Giorgia Meloni che per Maurizio Mannoni, volto storico di Linea Notte, sta vivendo un processo di appiattimento.Alfio Krancic in un tweet ha comunicato il recesso dell’accordo lavorativo con il quotidiano milanese. In ballo l'ipotesi con La Verità ...Ancora una volta sotto i riflettori è finito lui Mauro Corona, presente in una puntata di E' sempre CartaBianca.