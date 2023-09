Berizzi | il partigiano immaginario | prima di convertirsi all’antifascismo lavorò al “Borghese”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paolo, chi è davvero costui? Lo conosciamo tutti per la sua frenetica attività di denuncia di fascisti immaginari o folkloristici. I nostalgici connon hanno scampo: lui li scova, li inchioda alle loro responsabilità, li sbatte inpagina (metaforicamente parlando) su Repubblica. Tutto per dimostrare che un’onda nera incombe sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. E non bisogna abbassare la guardia. Oggi Libero però fa uno scherzo indimenticabile a. Ne ricorda cioè, con un articolo di Giovanni Longoni, l’esordio nel mondo del giornalismo in una testata non proprio allineata ai pensieri dell’Anpi. Parliamo del, fondato da Leo Longanesi. Roba di destra, dunque, da maneggiare con cura secondoche pure presso quella testata si fece le ossa, ...