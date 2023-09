Beppe Sala il sindaco più amato d' Italia? Il più svogliato | Milano procede grazie alla sua gente | non per il suo leader

(Di giovedì 14 settembre 2023) Alcune settimane fa, uno stravagante sondaggio, commissionato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, ci ha informato che ilpiùd’è il primo cittadino di. Tutti i sondaggi sono incontestabili, soprattutto perché, come in questo caso, sono sconosciuti i parametri ed i

E una mostra con le bici firmate da Ernesto Colnago, presente in. "Sono nato per fare le bici -... Da Aldo Grasso aSevergnini, saranno tanti i talk. E poi ci sarà la libreria, ci saranno i ..., sindaco di Milano, ha richiesto a Matteo Salvini più autovelox per scongiurare incidenti simili a quello avvenuto a via Ascanio Sforza con una bicicletta, e il ministro delle ...... per"Milan e Inter verso stadio in aree fuori Milano" I due club meneghini sempre più distanti da Milano per la costruzione del nuovo stadio, come conferma il sindacodopo l'incontro ...... che l'inflessibile burocrazia, con i conseguenti tempi biblici - l'iter indicato dai tecnici del MIT comporterebbe mesi, se non anni - stoppa le buone intenzioni del sindaco di Milano(...

"Albiani protesta a Milano Faccia quel che vuole" - Sala vs. Albiani: tensioni nella maggioranza IL GIORNO

Autovelox a Milano, Sala: “Chiederò a Salvini di installarne altri per ridurre gli incidenti”. Il ministro: “… La Repubblica

Urge un intervento risolutivo per sanare i disastri di una politica di finta accoglienza perpetrata dalla sinistra ...Palazzo Marino: «Interventi mirati. Decideremo in base a quello che rileviamo e a quanto i cittadini si fanno sentire con noi» ...Palazzo Marino: «Interventi mirati. Decideremo in base a quello che rileviamo e a quanto i cittadini si fanno sentire con noi» ...