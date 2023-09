Benifei Pd | ' Meloni si esprime con parole non degne di una presidente del Consiglio'

(Di giovedì 14 settembre 2023) I numerosi problemi del governo, le infinite gaffe e le promesse non mantenute, vengono maldestramente nascosti dalla destra sotto una coltre di polemiche sterili e vuote. Come quella nei ...

Intervistato da La Repubblica, Brando, capo delegazione del Partito democratico all'Europarlamento, ha parlato della questione. "Che errore il braccio di ferro continuo dicon l'Europa.E il capogruppo M5s avverte: 'Ora il governonon cerchi stratagemmi per rimandare un ... inoltre, ricandidare alcuni uscenti come Pina Picierno o il capodelegazione Brando, animatore di ...... a sabotare le intese con la Tunisia e a mettere alle corde Giorgia. Le giustificazioni ... Martedì il capodelegazione del Pd all'Europarlamento, Brando, liquidava il memorandum come "l'...Basti citare("l'esperienza libica dovrebbe averci insegnato come accordi bilaterali di ... Majorino ("la Tunisia, con cui fa accordi il governo, non è più rassicurante della Libia"), La ...

Il capogruppo Pd in Europa Benifei: “Frasi dannose contro Gentiloni, la premier sbaglia” la Repubblica

I contatti avviati dal Pd con le altre forze politiche sta dando i primi risultati per iniziare la discussione sul merito delle proposte ...Benifei sul caso Gentiloni: "Purtroppo Meloni si esprime con affermazioni non degne di una premier. Ha paura di perdere consensi".Se volete un mandante, o un colpevole, per i 6mila migranti sbarcati tra martedì notte e mercoledì bussate alle porte di Bruxelles. O a quelle del Pd ...