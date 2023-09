Belve | doccia fredda per Francesca Fagnani | non avrà un super ospite

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 settembre 2023) Subito una brutta notizia perprima della partenza di: Elly Schlein non sarà tra gli ospiti Neanche il tempo di iniziare chesi ritrova subito a mandare già un boccone amaro. La nuova edizione di, in arrivo su Rai1, infatti non vanterà nella squadra di ospiti la segretaria del PD Elly Schlein. La politica avrebbe infatti fatto dietrofront quando tutto sembrava ormai apparecchiato per la sua partecipazione. Nessuna intervista dalladunque, stando a una importante indiscrezione riportata da Blogo. LEGGI ANCHE: Sanremo, Lite Fedez-Ferragni, come sono andate le cose “Tornando ae alla partecipazione di Elly Schlein, sembra ci siano novità dell’ultima ora. Pare infatti, secondo quanto ...