Beghin | “Sul nodo migranti la von der Leyen è stata molto timida Mai citata l’Italia”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tiziana, capodelegazione Ue del Movimento 5 Stelle, come valuta l’incarico europeo che Ursula von derha dato a Mario Draghi? “Mario Draghi si è sicuramente distinto di più come economista che come politico e rappresentante dei cittadini. Ironicamente dico: speriamo che il suo contributo alla scrittura del rapporto sulla competitività sia migliore di quello già visto sul decreto che prevedeva la tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese energetiche che si era rivelato come un grande fallimento del suo governo”. Da Ursula von dersi aspettava qualcosa di più nel suo discorso sullo stato dell’Unione? “Quattro anni fa la Presidente della Commissione si è conquiil nostro sostegno dopo un preciso mandato politico. Con l’approvazione del Green Deal, della direttiva sul salario minimo e del ...