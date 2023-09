Beautiful | anticipazioni 15 settembre | Sheila compie una mossa azzardata per salvare Finn

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 settembre 2023)15rischia ancora la vita. Momento di panico pere Mike per, ma la Carter prende una decisione avventata.15terrorizza, ma intanto… Tutti sono in agitazione perchénon si trova. Almeno Steffy è partita con i bambini. Nel frattempo la Carter e Mike sono alle prese con, le cui condizioni si aggravano: il giovane va in arresto cardiaco! La madre corre il rischio di usare il defibrillatore per farlo riprendere, ma la guardia giurata non è affatto convinta. …Che farà la dark lady?americane:torna a ...