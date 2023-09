Bce | rivede al ribasso stime Pil Eurozona | solo +0 | 7% in 2023**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. -(Adnkronos) - In uno scenario condizionato da condizioni di finanziamento che "si sono inasprite ulteriormente e frenano in misura crescente la domanda" ma anche alla luce "dell'indebolimento del contesto del commercio internazionale, gli esperti della BCE hanno rivisto significativamente alle proiezioni per la crescita economica, che si porterebbe nell'area dell'euro allo 0,7% nel 2023, all'1,0% nel 2024 e all'1,5% nel 2025". Lo scrive l'Eurotower nel comunicato conclusivo della riunione del consiglio direttivo.