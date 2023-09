Bce | rialzo tassi e effetto sui mutui | la simulazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Banca centrale decide un nuovo aumento di 25 punti La Bce vara un altrodeie l’aumento di 25 punti, in vigore dal 20 settembre, è destinato ad avere un nuovosulla rata del mutuo a tasso variabile. In particolare, un mutuo a tasso medio variabile potrebbe sfiorare i 760 euro a rata, con un aumento del 66% rispetto alla cifra prevista all’inizio del 2022. “Il mercato potrebbe aver già anticipato, almeno in parte, l’aumento annunciato oggi dalla Banca Centrale Europea e questo attenuerebbe l’impatto dei rincari sulle rate dei mutuatari – spiegano gli esperti di Facile.it -. Se è vero che l’Euribor segue l’andamento deiBce, non è detto che lo faccia in modo analogo; per sapere quanto saliranno effettivamente le rate deivariabili bisognerà quindi aspettare”. ...