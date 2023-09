Bce | rialzo tassi e effetto sui mutui | la simulazione

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – La Bce vara un altrodeie l'aumento di 25 punti, in vigore dal 20 settembre, è destinato ad avere un nuovosulla rata del mutuo a tasso variabile. In particolare, un mutuo a tasso medio variabile potrebbe sfiorare i 760 euro a rata, con un aumento del 66% rispetto alla cifra prevista all'inizio del 2022. "Il mercato potrebbe aver già anticipato, almeno in parte, l'aumento annunciato oggi dalla Banca Centrale Europea e questo attenuerebbe l'impatto dei rincari sulle rate dei mutuatari – spiegano gli esperti di Facile.it -. Se è vero che l'Euribor segue l'andamento deiBce, non è detto che lo faccia in modo analogo; per sapere quanto saliranno effettivamente le rate deivariabili bisognerà quindi aspettare". Guardando alle aspettative di mercato arrivano ...

Una mossa, quella da parte della Bce, che è stata invocata direttamente dall'Ocse. Per questi ultimi la linea da seguire è sempre stata quella contro la inflazione; questo vuol dire un ulteriore freno per un'economia che già stava rallentando in tutta Europa (tranne nei Paesi dove la Bce non c'è come la Polonia) e un altro rialzo delle rate dei mutui.