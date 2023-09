Bce | raggiunto ' tetto' tassi | inflazione domata se resterano così ' a lungo' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. -(Adnkronos) - Dopo il nuovo rialzo da 25 punti deciso oggi la Bce potrebbe - salvo sorprese nei prossimi dati - avereil '' nel livello dei, giunti a un valore in grado di domare l'. Lo si legge nel comunicato finale della riunione del Consiglio direttivo che "ritiene che idi interesse di riferimento della BCE abbianolivelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell'all'obiettivo". "Le decisioni future del Consiglio direttivo - si precisa - assicureranno che idi interesse di riferimento della BCE siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario" e comunque ...

Il rischio di una stretta prolungata dellaNonostante il costo del credito sia aumentato rapidamente, non ha ancorai livelli del passato quando l'inflazione era meno alta. I prestiti ...... grazie alla politica restrittiva dalla: da qui i superprofitti. Questi si trasformeranno in ... Azionisti si arricchiscono Finanza Boom di dividendi nel primo trimestre:il record Boom del ...In un parere scritto in risposta alla notifica del Decreto da parte del governo, la- che ha ... Il compromessosembra fugare tutti i dubbi dell'Eurotower. E dare più equilibrio anche nei ...... ma sappiamo che il ritorno allobiettivo di medio termine della(linflazione al 2%, ndr) ... Dobbiamo quindi collaborare con gli Stati membri affinche' lobiettivo del 25% vengaa livello ...

Ultimo'ora: **Bce: raggiunto 'tetto' tassi, inflazione domata se ... La Svolta

Bce alza ancora tassi ma segnala possibile raggiungimento del picco Agenzia askanews

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Salgono ancora i tassi di interesse. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha infatti deciso ...Riunione Bce oggi, 14 settembre: un nuovo aumento dei tassi da 25 punti base è arrivato. Ora il tasso di interesse è al 4,50%. C'è attesa per le parole di Lagarde.Oggi ha deciso il decimo aumento consecutivo dei tassi di interesse che raggiungono così il 4% ... avrebbero potuto infatti indurre la Bce a valutare uno stop. Ha prevalso la volontà di contrastare ...