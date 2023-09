Bce | nuovo rialzo dei tassi di 25 punti

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) - La Bce ha deciso oggi ildeidi 25percentuali. "L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato" spiegano dal board del Consiglio direttivo della Bce motivando l'aumento. Pertanto, a partire dal 20 settembre idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Se il consiglio direttivo della Bce ha deciso di rialzare ancora idi 25è anche per la revisione dell'andamento dell'inflazione nelle proiezioni macroeconomiche, formulate dallo staff dell'Eurotower. Le nuove stime di settembre indicano ...

- Dalla nuova stretta dellasui tassi all'emergenza sempre più severa a Lampedusa che ha riacceso la polemica politica sui migranti. Dalblitz a Caivano fino alle polemiche sulla ricandidatura di Joe ...Una cattiva, ovvero unrialzo dei tassi di 25 punti base. Ma anche una buona, ovvero la segnalazione da parte dellache i tassi potrebbero aver raggiunto ormai il loro picco massimo, e che ...Niente: lavede solo la stretta all'economia come contromossa. È come dare una bastonata in ... Ilaumento dei tassi porta la rata, secondo le simulazioni di Mutui.it e Facile.it, fino a 300 ...Per questo il Consiglio direttivo dellaha deciso oggi, in parte sorprendendo gli osservatori, unrialzo di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento.

Bce, oggi nuovo rialzo dei tassi di 25 punti: nuovo aumento, il motivo Adnkronos

Lagarde (Bce): Nuovo rialzo dei tassi d'interesse Corriere TV

(Adnkronos) - La Bce ha deciso oggi il rialzo dei tassi di 25 punti percentuali. "L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo ...La stessa Bce vede la crescita nell’area euro fermarsi quest’anno ... E ieri, a dire il vero, la presidente in conferenza stampa ha tenuto aperta la porta anche a possibili nuovi rialzi. Lo spettro da ...La decisione ha deluso le attese di chi sperava che i continui indebolimenti dell'economia avrebbero convinto il direttorio a una pausa. Ma la Bce ha ...