Bce | nuovo rialzo dei tassi di + 0 | 25% | al 4 | 5% | ai massimi storici Ennesima stangata di Lagarde

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare nuovamente idi interesse di un quarto di punto percentuale, un annuncio che coglie di sorpresa chi, come Tajani, sperava che questo non accadesse. Dopo giorni di timido ottimismo, questa mossa ha colpito duramente, gelando l'ottimismo di coloro

Il comunicato dellasulrialzo di un quarto di punto deciso da Christine Lagarde L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. ...Come si legge nel comunicato finale, dopo ilrialzo da 25 punti deciso lapotrebbe - salvo sorprese nei prossimi dati - avere raggiunto il "tetto" nel livello dei tassi, giunti a un valore ...Leggi Anche Gli strani dubbi dallasulla tassa sugli extraprofitti: 'Mette a rischio i rafforzamenti patrimoniali' A subire più immediatamente la decisione dellasono tutti i soggetti, ...Per questo il Consiglio direttivo dellaha deciso oggi, in parte sorprendendo gli osservatori, unrialzo di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento . Pertanto, a partire dal ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il nuovo rialzo dei tassi di interessi decisi dalla BCE porterà le rate dei mutui dei cittadini alle stelle e aggreverà una situazione già drammatica. Come è noto ho propo ...Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Come emerge dalla dichiarazione conclusiva del Consiglio direttivo che ha deciso un rialzo dei tassi per 25 punti, ora "il focus si sposta sulla durata" di mantenimento d ...Nuova stangata da Francoforte. «L’inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di ...