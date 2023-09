Bce | non ferma corsa rialzi tassi | nuovo aumento da 25 punti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". Per questo il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi, in parte sorprendendo gli osservatori, unrialzo di 25base dei tredi interesse di riferimento. Pertanto, a partire dal 20 settembre idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Salgono ancora i tassi di interesse. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha infatti deciso ...