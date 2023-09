Bce | Milani Fdi | ' folle decisione ennesimo rialzo dei tassi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Lapresa dalla Bce di continuare ad aumentare iè a dir poco. Non è pensabile di pensare a una ripresa economica, per nessuno Stato europeo. Ildeiforse frenerà l'inflazione ma ci sta portando dritti in recessione e sta già arrecando danni a famiglie e mondo produttivo. Con questa politica scellerata il governo Meloni deve fare i conti. La Bce sta mettendo in difficoltà molti governi europei, tra cui la Germania come sappiamo già in recessione da due trimestri. E come sappiamo c'è un effetto domino anche per l'Italia. Siamo al decimodeie le rassicurazioni della presidente Lagarde che dice di non volere la rescessione ma la stabilità dei prezzi, non ci convincono affatto perché nel frattempo ...